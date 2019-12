Mercato – L’Inter cerca la rivincita: Vidal, Tonali e Chiesa i nomi contesi alla Juventus

Il sorpasso inaspettato della Juventus per Dejan Kulusevski, lascerà sicuramente un segno importante nel mercato dell’Inter. I nerazzurri, a questo punto, hanno voglia di rivalsa, per rifarsi da uno sgambetto da parte dei bianconeri su un obiettivo che da ormai diverso tempo trattavano con l’Atalanta. E, l’opportunità per fare uno sgarbo alla Juventus, di certo non mancherà in futuro, visti i tanti obiettivi in comune condivisi con il club torinese.

Come ricordato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, primo su tutti Arturo Vidal. Se in questo caso i nerazzurri sembrano essere nettamente in vantaggio, nonostante le smentite, nei giorni scorsi si era pure parlato di un inserimento della stessa Juventus. Occhio poi a Sandro Tonali, il centrocampista del Brescia che ha conquistato anche Mancini. E, infine, non può essere sottovalutato il nome di Federico Chiesa, già da un anno sui taccuini delle due big italiane.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!