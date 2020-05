SM – L’Inter aspetta l’ok di Werner: Cavani bloccato in seconda fila

E’ stato più che chiaro Piero Ausilio: il Barcellona ha fatto sapere di volere insistentemente Lautaro Martinez, ma l’argentino partirà solamente per mezzo del pagamento intero della clausola rescissoria da 111 milioni di euro visto che per l’Inter non è assolutamente in vendita. I dirigenti nerazzurri stanno comunque valutando l’eventualità di una cessione, la quale potrebbe divenire sempre più probabile qualora il Barcellona riuscisse a far cassa con i tanti esuberi che si ritrova in partenza.

Per questo motivo l’Inter ha individuato in Timo Werner ed Edinson Cavani i primi due obiettivi per l’attacco. Come riferito da Sportmediaset nel notiziario di oggi, il club nerazzurro ha già stretto i primi contatti con l’entourage dell’attaccante del Lipsia e starebbe aspettando risposta, mentre il Matador è al momento considerato più come un’alternativa in caso di esito negativo. Ma qualora il centravanti tedesco dovesse accettare la proposta interista, allora anche la cessione di Lautaro al Barcellona avrebbe meno ostacoli.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!