GdS – Inter, testa a testa per Werner con il Liverpool: è corsa contro il tempo

Non sembra essersi ancora arresa l’Inter all’idea di dover cedere Lautaro Martinez. Anzi, come si legge questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, per il club nerazzurro l’attaccante argentino rappresenta il piano A per il prossimo anno, attorno al quale continuare a costruire un percorso lineare verso il ritorno al successo. La possibilità di dover arrendersi alla corte del Barcellona, però, va seriamente valutata, per questo motivo tra gli eventuali sostituti il nome di Timo Werner è quello che più fa gola dalle parti di viale della Liberazione.

Il forte centravanti tedesco, sia per ragioni anagrafiche ma soprattutto tecniche e realizzative, è il candidato ideale per rimpiazzare il Toro. Anche il prezzo è di quelli irripetibili, visto che la clausola rescissoria – esercitabile entro il 15 giugno – in caso di mancata vittoria della Bundesliga del Lipsia reciterebbe 50 milioni di euro (in caso contrario 60) per portarlo via dalla Germania. L’Inter, però, dovrà sbrigarsi se vorrà averlo, perché in Inghilterra Jurgen Klopp non sembra disposto ad attendere e vorrebbe aggiungere Werner al mega attacco già nelle sue mani.

Ciò che frena Ausilio e Marotta in questa fase è proprio l’incertezza sul futuro di Lautaro Martinez. Una volta per tutte chiarito ciò che l’argentino farà in vista della prossima stagione, i tifosi dell’Inter sapranno se il club si muoverà o meno per acquistare il centravanti tedesco, che al momento – come ribadito dalla rosea – resta semplicemente come piano B nei pensieri del club nerazzurro.

