Inter, senti Willian: “Con il Chelsea è finita, non ci sarà alcun rinnovo”

E’ una delle opportunità più ghiotte della prossima estate: Willian Borges da Silva, conosciuto semplicemente come Willian, è richiesto da mezza Europa. Il suo contratto con il Chelsea andrà in scadenza a fine giugno e potrà subire eventuali estensione solo in caso di prolungamento della stagione sino ai mesi di luglio e agosto. Chiusa l’attuale annata calcistica, però, il talento brasiliano non rinnoverà con i Blues e cercherà altrove nuovi stimoli.

In Italia, ad esempio, Inter e Juventus sarebbero pronte a sfruttare l’opportunità, anche se i rapporti tra Willian e i suoi ex allenatori Conte e Sarri non sono stati poi così ottimi al Chelsea. Sulle pagine de L’Équipe, lo stesso calciatore ha comunque anticipato l’addio da Londra: “Tutti sanno che il mio contratto va in scadenza nei prossimi mesi e vedo difficile un rinnovo, perché il Chelsea mi ha proposto di prolungarlo per due anni mentre il chiedo che siano tre. Significa è quasi finita. Non ne parliamo più, non ci sono altre trattative”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!