Inter, senti Xavi: “Al Barcellona consiglio Neymar, l’unico che si potrebbe adattare”

Tra i tanti attaccanti accostati al Barcellona negli ultimi tempi, sembra proprio che Xavi non veda di buon occhio l’arrivo di Lautaro Martinez. L’allenatore dell’Al-Sadd, come ripreso dalle dichiarazioni di metro.co, preferirebbe per lo stile blaugrana altri calciatori come Mané ed Aubameyang, anche se il favorito rimane come sempre Neymar. Considerato che l’ex centrocampista viene da qualche tempo designato come futuro allenatore del Barcellona a partire dalla stagione 2021/22, il suo parere potrebbe comunque essere rilevante dalle parti della dirigenza catalana.

Queste le considerazioni di Xavi: “Mané e Aubameyang possono farti male negli spazi aperti. Ma il Barcellona ha bisogno di giocatori che sappiano muoversi in spazi ristretti. Sto pensando a un giocatore che si potrebbe al Barcellona, ma non è facile trovarne uno. Samuel Eto è stato perfetto, come Luis Suarez in questo momento. Neymar? E’ tra i tre o i cinque migliori al mondo. Spero che torni a Barcellona. Un personaggio positivo. Sarebbe un acquisto straordinaria per tornare a fare la differenza”.

