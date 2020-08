Repubblica – L’Inter cala la carta Zanetti per Messi. Ma attenzione alla Juventus…

Dopo aver sistemato il capitolo allenatore incassando l’ok di Antonio Conte a proseguire il progetto nerazzurro, ecco che l’Inter può finalmente tornare ad occuparsi di calciomercato. Inevitabilmente, nonostante le numerose trattative in corso da Tonali a Kumbulla, l’attenzione dalla giornata di ieri si è improvvisamente spostata sul sogno Leo Messi. Secondo quanto scritto questa mattina da la Repubblica, il club interista in tal senso andrà considerato come un serio concorrente che lavora su questa pista da diverso tempo.

Esattamente da ottobre 2019, mese in cui è sbocciata in dirigenza l’idea di poter sperare davvero in quello che verrebbe immediatamente definito come il colpo del secolo. La carta scelta dall’Inter per bruciare una spietata e ricchissima concorrenza è quella argentina, con il jolly Javier Zanetti che nei confronti di Messi nutre profonda stima e amicizia. Se Messi si liberasse a costo zero, la formazione nerazzurra avrebbe così serie chance di convincere il ragazzo a trasferirsi a Milano.

Da non sottovalutare la presenza in rosa di Lautaro Martinez, altro grande amico della Pulce ed ottimo partner d’attacco già testato in Nazionale. Insomma, gli indizi per una clamorosa operazione ci sarebbero tutti, anche se la sensazione è che chi prenderà Suarez sarà in vantaggio anche per l’argentino. Sotto questo profilo, attenzione dunque alla Juventus, che già da giorni sta lavorando sull’uruguagio per rimpiazzare Higuain in attacco. Con Cristiano Ronaldo presente in squadra, però, diventerebbe quasi impossibile per i bianconeri sostenere due ingaggi stratosferici di tale livello.

