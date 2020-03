TS – Dal retroscena con Gagliardini al ritorno di fiamma: Izzo ora ‘vede’ l’Inter

Italiano, al culmine della sua carriera, abituato a giocare nella difesa a tre. Armando Izzo riassume tutte le caratteristiche perfette per far gola ad Antonio Conte che, non a caso, da mesi ormai lo studia e lo segue per la sua Inter. Il difensore del Torino era infatti un obiettivo nerazzurro la scorsa estate, tanto che si arrivò a parlare di uno scambio con Gagliardini poi stoppato dallo stesso Conte che ha voluto trattenere il centrocampista, scrive Tuttosport. Ora gli scenari sono cambiati.

Secondo quanto riferisce il quotidiano torinese infatti Izzo può lasciare il club granata e l’interesse nerazzurro è tornato più vivo che mai. Un anno dopo, si legge, la strada per l’Inter sembra tracciata.

