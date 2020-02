CM.com – Izzo, addio dal Torino a fine stagione? Conte ha fatto il suo nome all’Inter

Dopo le prime indiscrezioni che erano uscite nel mercato di gennaio in seguito ad un incontro tra l’Inter e Mino Raiola per parlare di Andrea Pinamonti, torna a far discutere il futuro di Armando Izzo in ottica nerazzurra. Difatti, i dirigenti interisti in quell’incontro avevano già accennato il discorso al famosissimo procuratore, rinviando comunque qualsiasi eventuale trattativa per la fine del campionato. E’ evidente che qualcosa tra il difensore ed il Torino si sia rotto, come certifica il calo di rendimento avuto dal ragazzo in questa stagione.

Un momento di difficoltà che rischia di costare ad Izzo anche la possibile convocazione nella Nazionale di Roberto Mancini per il prossimo Europeo. Antonio Conte, intanto, ha già indicato il suo nome alla dirigenza come possibile alternativa nella difesa a tre per la prossima stagione. Sin dai tempi di Genoa, il difensore granata conosce quasi a memoria i compiti all’interno del sistema difensivo a tre uomini, che negli anni lo hanno abituato anche a disimpegnarsi da terzino destro in caso di necessità.

