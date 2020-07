TS – Rottura tra Izzo e i tifosi del Torino: cessione con vista Inter?

E’ stata una stagione piuttosto tormentata per Armando Izzo al Torino. Dopo un impatto clamoroso avuto lo scorso anno, il difensore ex Genoa ha dovuto far fronte ad un’annata particolarmente tormentata per l’ambiente granata ed un rapporto sempre più teso con i propri tifosi. Ad acuire i contrasti, infatti, ci ha pensato l’ultimo post pubblicato su Instagram dal centrale in cui si diceva sollevato per aver raggiunto la salvezza con due giornate di anticipo. Un messaggio che ha scatenato la furia dei tifosi e che ha costretto il ragazzo a cancellare il post.

A questo punto, secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, l’ipotesi di una cessione per la prossima estate resta la più quotata. Izzo, appartenente alla scuderia di calciatori sotto la gestione sportiva di Mino Raiola, è infatti nel mirino di Antonio Conte che potrebbe ritrovarsi all’Inter un interprete perfetto per il suo sistema difensivo a tre. Il vero nodo, però, resta sulla valutazione. Il presidente Cairo, che dal Genoa lo acquistò per 10 milioni di euro, potrebbe chiederne il doppio per centrare un’importante plusvalenza.

