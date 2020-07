Joao Mario dice addio al Lokomotiv Mosca: “È stato un piacere vestire questa maglia”

La notizia era nell’aria, ma ora è diventata sostanzialmente ufficiale. Joao Mario non rimarrà al Lokomotiv Mosca, e la conferma è arrivata proprio dallo stesso calciatore. Attraverso un post sul suo profilo Instagram, infatti, il portoghese ha annunciato l’addio ringraziando il club e le persone che vi lavorano per i bei momenti passati insieme. “Vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano al Lokomotiv Mosca, dal Presidente allo staff tecnico, i miei compagni di squadra e i fan, per avermi fatto sentire a casa durante tutta questa stagione. È stato un piacere indossare questa maglia e lottare per i suoi colori. Parto con una ricordo molto positivo per i momenti che abbiamo condiviso insieme. Vi auguro il meglio!”, ha scritto. Ora l’Inter dovrà attivarsi sul mercato per trovargli una nuova sistemazione.