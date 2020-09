Joao Pedro scherza su Nainggolan: “Rompeva sempre, contento che non sia con noi”. E sul futuro…

Qualche giorno fa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha clamorosamente riaperto le porte a Radja Nainggolan, spiegando che il club avrebbe intenzione di offrire una nuova opportunità al calciatore, invitando però il calciatore a correggere il tiro su alcuni comportamenti poco condivisibili del passato. Nonostante la volontà del Cagliari di riportare il Ninja in Sardegna dopo il prestito della scorsa annata, nuovi scenari potrebbero dunque riscrivere il suo futuro.

Dal presidente Tommaso Giulini al neo allenatore Eusebio Di Francesco, passando per i calciatori della rosa, tutti vorrebbero ovviamente che Nainggolan facesse presto ritorno al Cagliari. Lo stesso Joao Pedro, forte trequartista brasiliano intervenuto ai microfoni di Sky Sport, scherzando ha lasciato intendere di voler riabbracciare il prima possibile l’ex compagno, ma di non avere al momento alcuna novità di mercato. Le sue parole: “Sono contento che non sia qui con noi in ritiro perché ci rompeva. Futuro? non so niente”.

