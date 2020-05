Juric e la confessione su Kumbulla: “Vedremo dove andrà, il potenziale è grande”

Per lanciare i giovani ci vuole sempre un gran coraggio, specialmente se – come nel caso di Marash Kumbulla – si trovano davanti alla loro prima esperienza in un campionato complicato e tattico come quello italiano. Il difensore di origini albanesi, però, ha convinto immediatamente il suo tecnico Ivan Juric, che difatti all’Hellas Verona lo ha consacrato come perno centrale di un sistema difensivo a tre uomini, rivelatosi sorprendentemente tra i migliori in Serie A, con numeri che avvicinano Inter e Juventus per gol subiti.

Dopo aver rifiutato il Napoli lo scorso gennaio, il suo entourage ha lasciato intendere che una corsia preferenziale verrà riservata all’Inter nella prossima sessione. Il suo valore è subito schizzato sui 30 milioni di euro, anche se sulle cifre non si è sbilanciato Juric pochi giorni fa nell’intervista concessa sulle pagine di Slobodna Dalmacija: “Se vale già 35 milioni di euro? Vedremo dove andrà, ma ha un grande potenziale. Può sicuramente crescere. Viene dal settore giovanile del club e lo abbiamo appena lanciato durante questa stagione”.

