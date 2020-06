Juric pazzo di Salcedo! Verona-Inter, contatti intensificati per il rinnovo del prestito

Eddie Salcedo è pronto a rientrare in campo dopo il brutto infortunio al ginocchio destro che lo ha tenuto fuori prima dello stop del campionato. In questo periodo di pausa, l’attaccante di proprietà dell’Inter ora è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel finale di stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Juric stravede per lui tanto da essere l’allenatore che l’ha fatto debuttare tra i professionisti non ancora sedicenne nel Genoa. Salcedo va a scadenza di prestito e l’Hellas già lavora per ottenere il prolungamento dell’accordo per la prossima stagione. Se n’è parlato con l’Inter, il dialogo verrà approfondito da qui ad agosto.

