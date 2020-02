TS – Juve per l’effetto nostalgia: Icardi sempre nel mirino bianconero

Non ci sono troppi dubbi sul fatto che il Paris Saint Germain a fine stagione riscatterà Mauro Icardi. In Francia, il centravanti argentino ha da subito trovato un gruppo disponibile e le migliori condizioni per riprendere a segnare con gli stessi numeri con cui andava a rete all’Inter. Nonostante la grande concorrenza offensiva, Maurito ha saputo ritagliarsi il suo spazio, mettendo ai margini del progetto parigino uno come Edinson Cavani.

L’uruguagio a fine stagione andrà infatti via a parametro zero, dopo la scadenza del contratto. Il PSG, prima di riscattare Icardi, dovrà però fare i conti con lo stesso calciatore. Come riferito da Tuttosport, l’Italia manca parecchio all’ex capitano nerazzurro che non ha mai escluso un ritorno in Serie A dopo questa parentesi francese. Nel caso in cui la nostalgia per l’Italia dovesse prendere il sopravvento nei prossimi mesi, per Mauro Icardi rimane sempre l’opzione Juventus, che nel frattempo non ha smesso di muoversi silenziosamente.

