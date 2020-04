GdS – Juve d’assalto per Icardi: prima il riscatto del PSG, poi il maxi scambio con Pjanic

Le incertezze degli ultimi giorni a tornare in Italia di Gonzalo Higuain, hanno riaperto un caso alla Juventus. Il futuro dell’argentino a Torino mai come adesso è tornato in bilico e una separazione a fine stagione è quanto di più probabile ci si possa attendere. I bianconeri, come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, un centravanti di ruolo capace di rimpiazzare il Pipita lo hanno in realtà individuato da diversi anni: si tratta di Mauro Icardi, attualmente in prestito al Paris Saint Germain dall’Inter.

Qualora non venisse riscattato, andare a trattare direttamente con i nerazzurri risulterebbe particolarmente complicato al club di Andrea Agnelli. Ma la Juventus è fiduciosa del fatto che i parigini riscatteranno l’ex capitano interista a fine stagione, per poter trattare direttamente con loro la cessione di Icardi. In tal caso, vi sarebbero un paio di nomi bianconeri che potrebbero tornare utili al ds Leonardo per imbastire un maxi scambio. A partire da Miralem Pjanic, passando per le corsie esterne con De Sciglio oppure Alex Sandro.

