Juve su Emerson Palmieri ma costretta a pagarlo a rate: l’Inter tenta il sorpasso

All’orizzonte si profila l’ennesimo derby d’Italia sul mercato. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, gli esperti di mercato in terra inglese assicurano che nella prossima sessione di mercato Inter e Juventus si contenderanno un altro calciatore: Emerson Palmieri. Il nome dell’italobrasiliano non è nuovo per nessuna delle due, ma dalla Premier sostengono che entrambe le squadre abbiano deciso di puntare su di lui per rinforzare le proprie corsie esterne.

C’è però una sostanziale differenza tra le trattative: la Juventus, infatti, sarebbe costretta a cercare un accordo sulla base di un’operazione in leasing, tramite la quale pagare l’esterno del Chelsea a rate. Peraltro, tutto questo scenario diventerebbe attuabile solo dopo aver ceduto Mattia De Sciglio, che i bianconeri contano di sbolognare al Barcellona entro il 30 giugno. In tutto questo, Conte e Marotta tentano il sorpasso.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!