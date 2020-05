TS – La Juventus insiste per Emerson Palmieri: c’è l’assist di Roberto Mancini

Negli ultimi tempi l’Inter ha decisamente frenato il proprio interesse nei confronti di Emerson Palmieri. Dinnanzi alla possibilità di sondare anche altri profili per la corsia di sinistra, il club nerazzurro sembra aver preferito rinunciare ad imbattersi nell’ennesima asta di mercato con la Juventus. I bianconeri, così, sono al momento in vantaggio nella corsa all’ex terzino della Roma, desideroso di voler far rientro in Italia dopo ultimi mesi non proprio idilliaci con il Chelsea.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, nonostante i Blues siano famosi per la rigidità della propria posizione quando si tratta di cedere un calciatore, il ds della Juventus Fabio Paratici si è detto piuttosto ottimista per via degli ottimi rapporti che lo legano a Marina Granovskaia, la direttrice esecutiva del Chelsea. Emerson, che con Sarri ha lavorato nell’anno della vittoria dell’Europa League, sarebbe spinto dal ritorno in Italia anche dal ct azzurro Roberto Mancini che vorrebbe rivederlo in Serie A per tenerlo meglio sotto controllo.

