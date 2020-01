TS – La Juventus sogna ancora Icardi. Possibili manovre in estate con il PSG

Pensa già al futuro la Juventus che in questo calciomercato ha preferito mantenere il basso profilo, prenotando il solo Kulusevski per la prossima estate. I bianconeri, che hanno una rosa di altissimo livello sia nei titolari che nelle alternativa, stanno già studiano per giugno nuovi colpi di mercato. A partire dall’attacco, dove l’attuale tridente composto da Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala potrebbe essere in parte rivoluzionato.

Secondo quanto scritto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, in casa bianconera il nome di Mauro Icardi continua a rimanere un sogno ben in vista. In attesa del riscatto da 70 milioni di euro che il Paris Saint Germain eserciterà nei confronti del suo cartellino, se a Icardi venisse nostalgia dell’Italia, per la Juventus sarebbe meno complicato aprire successivamente un tavolo con i parigini rispetto a quanto successo in passato con i nerazzurri. In Francia hanno già ipotizzato una rosa di nomi gradita ai parigini, tra cui Dybala e Pjanic.

