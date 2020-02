Juventus-Inter senza Icardi? Poteva essere il primo… ma anche l’ultimo

Il match rinviato tra Juventus e Inter sarebbe stato il primo senza Mauro Icardi. L’attaccante argentino, in prestito al PSG, secondo Tuttosport continua a interessare i bianconeri, che in estate potrebbero cedere Gonzalo Higuain per finanziare il suo arrivo. Icardi ha quasi sempre inciso nel derby d’Italia, nonostante i giudizi diversi di chi non si accontentava di un guizzo sporadico. Ma la squadra a tinte bianco e nere è stata quasi sempre la sua preda preferita.

Succedeva assai spesso vedere l’attaccante di Rosario nel tabellino dei marcatori. Otto reti realizzate in 11 partite, Coppa Italia compresa. Icardi non aveva neanche vent’anni quando la serie iniziò. Era il 6 gennaio 2013, Juventus–Sampdoria 1-2 e doppietta del sudamericano allora in blucerchiato. Poi il primo gol della sua storia interista, condita da altre 123 reti e di un feeling arrivato a scemare fino al divorzio dell’estate passata. Era partito fortissimo, Maurito: cinque partite contro la Juve e sei reti, poi altre due in sette sfide.

Alcune bellissime. Altre da opportunista vero, comunque con una missione nel cuore: arrecare un dolore acuto al popolo bianconero. Quella di domani sera era la sua partita. Forse tornerà ad esserlo ma con strisce di altra tonalità sulle spalle. A Parigi il bomber aveva cominciato bene, ma gradualmente il feeling con il tecnico Thomas Tuchel è calato, complice anche uno spogliatoio-polveriera dove nulla è certo fino a fine stagione, men che meno il suo futuro. Dalla Francia assicurano come Icardi possa tornare titolare dopo le due panchine che poco ha digerito, ma l’eventualità non cambierebbe di una virgola un destino che sembra già tracciato: trasferirsi ancora una volta, dopo il burrascoso addio di inizio settembre con il club nerazzurro. E con la Juventus che è pronta al clamoroso colpo.

