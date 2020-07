Kicker annuncia: “Gosens, addio all’Atalanta. Inter su di lui, ma c’è concorrenza”

Dopo due stagioni di livello spaventoso, per Robin Gosens potrebbe essere arrivato il momento di lasciare l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Kicker in Germania, infatti, l’esterno della Dea sarebbe stato lasciato libero di partire in caso di offerta ritenuta congrua dal club bergamasco. Su di lui ci sono diversi grandi squadre interessate, compresi Inter e Juventus dall’Italia.

I nerazzurri, in particolare, vorrebbero la cosiddetta ‘controparte’ di Hakimi anche sulla fascia sinistra, così da garantire ad Antonio Conte una coppia di esterni nuova di zecca e di altissimo livello. Su Gosens, però, è da registrare anche l’interesse di Juventus, Hertha Berlino e Chelsea. La concorrenza per l’Inter è agguerrita e si sfiderà a suon di milioni di euro, ma Marotta ci crede e vuole portare il tedesco a Milano nella prossima sessione di mercato.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<