Kicker – L’Inter esulta: Perisic guarito completamente, ci sarà nella gara contro l’Union Berlin

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo. In vista della ripresa della Bundesliga, primo dei top campionati europei pronto a tornare in campo (dal prossimo weekend), Ivan Perisic sarà a disposizione del Bayern Monaco per la gara contro l’Union Berlin. A riportare la notizia è Kicker, in Germania, che afferma come la frattura alla caviglia subita dal croato circa tre mesi fa è ormai completamente alle spalle.

La notizia è molto positiva anche in casa Inter: al momento del ko, infatti, sembravano crollate le possibilità di riscatto di Perisic da parte del Bayern Monaco. Con lo slittamento del finale di stagione, invece, il croato potrà tornare in campo anche nelle ultime partite, scenario che riavvicina quindi anche il riscatto da parte del club bavarese.

