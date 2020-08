Koeman “libera” Messi, il retroscena da Milano: “Ambienti vicini a Zhang confermano le sue intenzioni”

Mentre tutto il Barcellona sta preparando una super rivoluzione sportiva e dirigenziale, cominciata già in queste ore con l’allontanamento di Quique Setién a beneficio di Ronald Koeman in panchina, anche lo stesso Leo Messi sembra essere compreso nella bufera. Lui in primis, infatti, pare aver messo in discussione il suo futuro in Spagna in virtù di una serie di elementi presenti in società con cui è in conflitto aperto (su tutti il ds Abidal ed il presidente Bartomeu). L’Inter ad oggi è concentrata sulla finale di Europa League, ma una volta terminata la competizione tutti gli scenari potranno aprirsi.

Nel dettaglio, un’importante novità trapela dalle colonne de Il Giornale. Secondo il quotidiano, da ambienti vicini a casa Inter sarebbero arrivate conferme decisive in merito alla volontà di Steven Zhang. Il giovane presidente nerazzurro, infatti, sarebbe sempre più convinto dall’idea di affondare su Messi e tentare il colpo grosso di mercato. Nel frattempo, il nuovo allenatore Koeman sta cercando di convincerlo a rimanere anche agendo sul lato tattico: “Credo che Leo stia vivendo da troppo tempo intrappolato in un malinteso tattico. Ha bisogno di essere libero di esprimere il suo gioco. Tornerà quello di un tempo”, ha spiegato.

