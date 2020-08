Koeman su Messi: “Tutte le squadre lo vorrebbero, è il migliore del mondo. Parleremo a breve di quel che pensa del Barcellona”

“Non so se sia da capire se voglia restare o no. È il miglior giocatore del mondo, lo vorrebbe qualsiasi squadra . Sono felice di lavorare con lui e sarò contentissimo se vorrà restare. Da oggi ci parlerò, so che ha un contratto: è il capitano quindi parlerò con lui e con altri giocatori. Per quel che riguarda Messi spero che resti qui ancora diversi anni”. Sono state queste le parole con le quali Ronald Koeman, neo allenatore del Barcellona, ha risposto alla prima domanda su Messi della sua gestione.

Durante la conferenza di presentazione come post-Setién, però, ha poi continuato: “Quello che ci diremo su quel che pensa del Barcellona, su come vuole continuare e tutto il resto è una cosa nostra, privata. Certo, questi sono argomenti di cui parleremo ma ribadisco: ha un anno di contratto ed è un giocatore del Barcellona. Ogni squadra del mondo ed ogni allenatore lo vorrebbe con sé”.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<