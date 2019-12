Mercato – Kulusevski, Chiesa o Castrovilli: Politano è la chiave dell’Inter

Con il rientro di Alexis Sanchez in gruppo, lo spazio già minimo di Matteo Politano si ridurrà praticamente in qualcosa di inesistente. L’esterno romano, superato nelle gerarchie offensive anche dal giovane Sebastiano Esposito, è praticamente distante dalle idee tattiche di Antonio Conte. Per questo motivo, per il bene di calciatore e club, sembra proprio che il futuro dell’ex Sassuolo sia destinato a proseguire lontano dai colori nerazzurri.

Dopo aver messo in secondo piano il possibile scambio di prestiti con Llorente, secondo Tuttosport sono due le opzioni che l’Inter si ritrova in mano: usarlo come contropartita ideale per rendere meno pesante l’esborso per il cartellino di Dejan Kulusevski, valutato dalla famiglia Percassi 35-40 milioni; oppure per ottenere una corsia preferenziale per arrivare a Gaetano Castrovilli, giocatore che piace assai a Marotta e Ausilio, o Federico Chiesa.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!