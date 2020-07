Kumbulla, che scontro con Lukaku! Il Verona non fa sconti: Inter, Lazio e Juve avvisate

La dirigenza dell’Inter ha potuto ieri sera visionare da vicino Marash Kumbulla. Così come Romelu Lukaku che per 70 minuti abbandonati ha fatto a sportellate con il difensore classe 2000 dell’Hellas Verona.

Una vera lotta nella quale Kumbulla non ha per niente sfigurato dimostrando che la stoffa c’è. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Verona ha detto no all’offerta della Lazio di 20 milioni di euro più il centrocampista Andre Anderson (valutato 5 milioni).

Il club gialloblu non è disposto a fare sconti e al momento non scende sotto il muro dei 25 milioni di euro. In corsa sempre anche Inter e Juventus con Kumbulla che sin qui ha tenuto tutte le porte aperte. Nessun club, però, alimenta l’asta veneta in vista della prossima finestra di calciomercato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!