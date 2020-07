Kumbulla-Emerson-Tonali, triplo sì! Marotta accelera: l’Inter pronta a chiudere

L’Inter mette il turbo ed è pronta a chiudere un triplo affare. Marotta vuole accelerare sul mercato e assicurarsi Emerson Palmieri, Sandro Tonali e Marash Kumbulla.

Come riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra ha controsorpassato la Lazio nella corsa per il difensore classe 2000 dell’Hellas Verona: Marotta ha due carte importanti da giocarsi, la permanenza di Salcedo in gialloblu per un altro anno e il cartellino di Dimarco.

Si preannunciano giorni decisivi anche per Tonali che non ha intenzione di considerare altre offerte, va però trovata l’intesa con Cellino. Più intricata la situazione che riguarda Emerson Palmieri dove i trascorsi tra il Chelsea e Conte potrebbero rendere l’affare più in salita: i Blues lo valutano 30 milioni di euro ma l’Inter vorrebbe ottenere uno sconto.

