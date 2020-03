Kumbulla, il Verona fissa il prezzo: Inter è in pole, ma ci sono altri due club

Marash Kumbulla, difensore del Verona, è l’obiettivo principale per rinforzare la difesa dell’Inter. L’Hellas ha già messo in preventivo la cessione di una delle tante rivelazioni del suo campionato e ha fissato il prezzo: serviranno almeno 25 milioni di euro. Sul calciatore c’è una folta concorrenza sia in Italia che all’estero.

L’Inter, che segue Kumbulla da tempo ed è fortemente interessata, vanta ottimi rapporti dopo le operazioni Dimarco e Salcedo, ma deve fare i conti con la concorrenza di Lazio e Napoli. I partenopei avevano già trovato l’accordo con il club veneto questo inverno, ma non hanno raggiunto l’intesa con il calciatore. Non mancano gli apprezzamenti anche da Bundesliga e Premier League. Dalla Germania si sono mossi Lipsia, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, mentre dall’Inghilterra i due Manchester e il Chelsea.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!