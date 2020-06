Mercato – Kumbulla, attenta Inter! In settimana incontro Juventus-Verona: sarà controsorpasso?

Con ogni probabilità nella prossima finestra di calciomercato ci sarà una vera e propria bagarre per il difensore del Verona Marash Kumbulla. Il Napoli è stata la prima squadra a provarci, con un’offerta da 25 mln complessivi ritenuta troppo bassa dal club gialloblù, che ne chiede almeno 35. Le principali candidate restano Inter e Juventus, con i nerazzurri attualmente in vantaggio grazie ad una ricca offerta che prevede anche un altro anno di permanenza a Verona del giovane difensore. In settimana però, come rivelato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, è previsto un nuovo incontro tra Verona e Juventus, per capire se i bianconeri fanno sul serio o meno. Ci sarà il controsorpasso?

