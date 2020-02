CdS – Kumbulla va acquistato, c’è feeling tra Inter ed entourage. La concorrenza è altissima

Sembra non sentire alcun tipo di pressione Marash Kumbulla dopo la prestazione sfoggiata sabato sera contro la Juventus. Non solo per la personalità nell’aver fronteggiato avversari di assoluto valore, ma anche per aver retto a livello mentale le presenze al Bentegodi degli osservatori di Manchester United, City e Borussia Dortmund. In Italia, il difensore classe 2000 ha già fatto capire di preferire l’Inter, rifiutando addirittura il Napoli nel pressing di gennaio.

Secondo il Corriere dello Sport, in effetti, tra i dirigenti nerazzurri l’entourage del calciatore è già sbocciato un certo feeling. Chiaramente sarà determinante anche la tempistica dell’offerta interista, visto che oltre ai club già citati vi sono anche il Bayern Monaco e l’Everton sul ragazzo. L’Inter, che ha già incassato il sì del difensore, ha dunque un vantaggio iniziale da non sottovalutare, dettato poi dalla difesa a tre di Antonio Conte che per la crescita di Kumbulla sarebbe la soluzione ideale.

