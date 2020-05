Mercato – Kurzawa ed Emerson per la fascia dell’Inter: li accomuna lo spirito vincente

In attesa di sciogliere nelle prossime settimane gli ultimi dubbi legati al futuro di Cristiano Biraghi, arrivato all’Inter sul finire del mercato della scorsa estate in prestito secco dalla Fiorentina, i nerazzurri stando sondando altre possibilità per la fascia sinistra. L’impatto quasi sorprendente di Ashley Young dopo pochissime partite ha convinto sia la dirigenza nerazzurra che Antonio Conte, promuovendo ad una sicura riconferma l’esterno inglese anche per la prossima stagione.

Tra le alternative per la corsia laterale, come sappiamo, l’Inter sta prendendo in considerazione tanti nomi. Ma, secondo quanto scritto questa mattina in ottica mercato dal Corriere dello Sport, sono in due a raccogliere in questo momento le maggiori preferenze dalle parti di Appiano Gentile. Si tratta di Kurzawa ed Emerson Palmieri: il primo in scadenza con il Paris Saint Germain, mentre il secondo in uscita dal Chelsea per circa 20 milioni di euro. Entrambi dotati di un mancino molto educato e con buona gamba, piacciono al tecnico Conte soprattutto per una caratteristica comune: l’abitudine alla vittoria.

