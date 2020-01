Mercato – Kurzawa, il PSG fissa il prezzo per la cessione a gennaio

Una delle possibili occasioni di mercato per la prossima estate potrebbe essere Layvin Kurzawa, terzino sinistro del Paris Saint Germain in scadenza di contratto per il prossimo giugno. L’Inter, ad esempio, è stata più volte accostata al calciatore francese, senza però affondare mai il colpo. I nerazzurri, difatti, per questo mercato hanno fatto altre scelte sulle corsie esterne, puntando più sull’affidabilità di profili esperti.

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il club parigino – pur di non lasciarlo scappare a parametro zero – sarebbe disposto ad un maxi sconto per questa finestra di calciomercato. Il prezzo si aggira tra i 5 e i 10 milioni di euro e sembrerebbe essere l’Arsenal in pole position per averlo subito.

