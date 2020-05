La Juve punta Pogba, ma anche Tuttosport ammette: “Conte e Marotta lo tentano”

Già l’estate scorsa la situazione era chiara a tutti: Paul Pogba non è contento del Manchester United e vorrebbe cambiare aria. Il momento giusto per poter chiedere la cessione sembrava essere questa estate, se solo non fosse caduta sul mondo intero la pesante mannaia chiamata Coronavirus. La pandemia, infatti, ha costretto il calcio a chiudere i battenti (si spera non definitivamente), cosa che ha scatenato una crisi economica pesante anche per i club europei più ricchi. I mancati incassi al botteghino e – soprattutto – dai diritti TV costringono infatti le società a rivedere le proprie spese.

Proprio a fronte di questo, quindi, diventa sempre più difficile immaginare spostamenti di calciatori con ingaggi faraonici, poiché complicatissimi da sostenere in vista del futuro più prossimo. Lo stesso discorso fatto per Griezmann nell’operazione Lautaro, a questo proposito, si può riproporre per Pogba, che in Inghilterra guadagna circa 18 milioni all’anno. Al di là di questo, però, Juventus ed Inter ci provano comunque: come riporta Tuttosport, peraltro, nonostante i bianconeri siano il club che l’ha lanciato nel grande calcio, il francese sarebbe più tentato dalla piazza nerazzurra, in virtù della presenza di Antonio Conte e Beppe Marotta.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!