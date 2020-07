La moglie di Hakimi si confessa: “Adoro il fatto che Achraf si sia trasferito a Milano. Nozze? Segrete”

E’ il primo acquisto per la prossima stagione: Achraf Hakimi è stato annunciato un mese fa dall’Inter dopo il passaggio dal Real Madrid per 40 milioni di euro. L’esterno marocchino viene da due ottime stagioni al Borussia Dortmund nonostante la giovane età ed è stato un colpo davvero importante per la società nerazzurra.

La moglie di Hakimi, Hiba Abouk, si è confessata al quotidiano Hola, approvando il trasferimento all’Inter: “Adoro il fatto che Achraf vada a Milano perché è una città bellissima e potrò anche sviluppare la mia carriera lì. E’ stato l’anno più importante della mia vita, con il matrimonio segreto prima della gravidanza. Erano presenti soltanto alcuni membri familiari, non abbiamo ancora fatto una grande festa”.

