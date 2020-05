La Nazione – L’Inter non riscatta Biraghi, spunta la Roma. Dalbert può restare alla Fiorentina

E’ stato un ritorno nostalgico e molto apprezzato da parte dei tifos, quello di un interista come Cristiano Biraghi all’Inter tornato alla base la scorsa estate. Il terzino sinistro, in prestito con diritto di riscatto, non rientrerebbe però nei piani della dirigenza nerazzurra, non pienamente convinta dalle sue prestazioni durante la stagione in corso. Ed effettivamente, la riconferma per un altro anno nei confronti di Ashley Young, anticipata ieri da Piero Ausilio, lascia intendere che per la corsia di sinistra la società nerazzurra sembra avere altri piani.

Come riportato da La Nazione, sul terzino italiano si è già mossa la Roma, anche se l’agente di Biraghi sta ancora aspettando segnali e chiarezza da parte dell’Inter sul futuro. Altro calciatore legato sull’asse Milano-Firenze è Dalbert, anche lui in prestito ma senza diritto di riscatto e destinato a tornare ad Appiano Gentile. Sia il calciatore che la Fiorentina vorrebbero però proseguire insieme, sperando in una valutazione non troppo salata da parte del club nerazzurro per la cessione del terzino brasiliano.

