La Nazione – L’Inter ha proposto Borja Valero e Nainggolan alla Fiorentina: la risposta

Dopo l’affare andato in porto nella scorsa finestra di mercato che ha portato Cristiano Biraghi in nerazzurro e Dalbert in maglia viola, le strategie di Inter e Fiorentina potrebbero di nuovo tornare ad incrociarsi.

Come riportato da La Nazione, il club meneghino avrebbe bussato alle porte della Fiorentina. L’Inter avrebbe portato in dono la proposta di acquisto di due giocatori, entrambi centrocampisti. Il primo è Radja Nainggolan, mentre il secondo è l’ex Borja Valero. Se per il belga il destino è in mano alla società nerazzurra, per lo spagnolo il discorso è diverso. Il contratto che lega l’iberico all’Inter è infatti in scadenza il prossimo 31 agosto. Ciò significa che il giocatore potrà decidere da sé quale sarà il futuro. La Fiorentina valuta.

