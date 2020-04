La particolare clausola rescissoria di Timo Werner che complica i piani dell’Inter

Premessa: l’addio di Lautaro Martinez non è così scontato. Anzi, per stessa ammissione (anche) degli ambienti catalani, la trattativa tra Inter e Barcellona è resa ulteriormente complicata dall’inevitabile crisi che investirà il mondo del calcio alla ripresa post-Coronavirus. Per cui ogni discorso sui possibili eredi dell’argentino in nerazzurro sono ancora prematuri, o comunque in una fase embrionale.

Detto questo il nome di Timo Werner è sicuramente da tenere sotto osservazione, anche se dalla Germania, come riferito ai nostri microfoni dal giornalista Christian Falk, sono quasi certi che andrà al Liverpool. Classe ’96, autore di una stagione super con 26 gol e 12 assist, l’attaccante tedesco fa gola all’Inter che però, oltre che con la concorrenza pesante, deve fare i conti con una clausola rescissoria molto particolare che complica i piani. Come riferisce La Gazzetta dello Sport infatti Werner “può liberarsi con una clausola rescissoria che varia in base al blasone del club e che ha il tetto massimo fissato a 60 milioni ma entro fine aprile. In sostanza, siamo quasi agli sgoccioli”. Difficile immaginare un investimento di tale portata in questa fase. Bisognerà quindi trattare, nel caso, con l’RB Lipsia. E nonostante tutto, secondo la Rosea il club nerazzurro ha le armi per iscriversi alla corsa.

