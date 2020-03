La risposta di Zhang al Barcellona per Lautaro Martinez è una garanzia sul futuro dell’Inter

Gli effetti del Coronavirus e l’impatto dal punto di vista economico sui club calcistici sono ancora tutti da valutare. Per questo fare ora ipotesi sul prossimo mercato è esercizio piuttosto complicato. Si può fare però una sintesi, tra quelli che sono i movimenti delle società e gli obiettivi.

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA – Georgatos: “Inter, prendi il terzino che ho scoperto io. Quelle storie con Vieri e Ronaldo…”

Da questo punto di vista dunque va prestata particolare attenzione alla vicenda Lautaro Martinez. Il Barcellona, non è un mistero, lo ha individuato come il grande obiettivo per l’estate, ma tra la volontà del club blaugrana e la reale chiusura dell’operazione c’è una montagna che si chiama Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, il tratto distintivo dell’era Suning e che questa Inter di Zhang non intende vendere i calciatori forti, a meno che non siano i calciatori stessi a manifestare l’intenzione di andar via. Questo, dunque, vale anche per Lautaro che fin qui non ha dato segnali in questo senso. E anzi, è stata anche apprezzata la sua decisione di rimanere a Milano dopo i 15 giorni di isolamento, al contrario di altri compagni che sono tornati dalle rispettive famiglie all’estero. Un’ulteriore garanzia per il mercato ed il futuro dell’Inter. Il progetto di Suning va avanti, con l’intenzione di puntellare e rinforzare la squadra tassello dopo tassello per tornare al vertice.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!