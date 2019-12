La Stampa – Altra sfida di mercato Juventus-Inter: bianconeri irrompono su Giroud

Dopo le scintille tra Inter e Juventus cui avevamo assistito la scorsa estate per Romelu Lukaku, un’altra sfida di mercato ancora per un centravanti potrebbe aprirsi nelle prossime settimane. I bianconeri, secondo quanto riportato questa mattina da La Stampa, avrebbero pensato ad Olivier Giroud come possibile riserva ai tre attaccanti titolari – Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala – dopo la cessione di Mandzukic.

Il centravanti francese, in cerca di più spazio in vista dell’Europeo dell’estate 2020, ha già lavorato con Sarri al Chelsea nella passata stagione, vincendo tra l’altro l’Europa League da protagonista. L’Inter, che da ormai diverse settimane sta valutando il profilo dell’attaccante, in realtà sembra aver mollato la presa rispetto alle intenzioni iniziali. Il corretto recupero dall’infortunio di Alexis Sanchez, ha infatti indotto il club a ripensare la propria strategia per il reparto offensivo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!