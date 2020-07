Dalla Francia – Lacazette via dall’Arsenal? Inter e Juve osservano. Se Lautaro va via…

Alexandre Lacazette potrebbe lasciare l’Arsenal al termine della stagione. A lanciare la notizia è il giornale francese L’Equipe, il quale afferma che Inter e Juventus stanno monitorando da vicino la situazione del francese mentre l’Atletico Madrid sta provando ad inserirlo in uno scambio con Thomas Partey. In caso di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, non è da escludere che possa improvvisamente infiammarsi l’asse Londra-Milano, con l’attaccante dei Gunners che potrebbe raccogliere l’eredità dell’argentino.

