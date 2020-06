Mercato – Lacazette può lasciare l’Arsenal, ma non andrà all’Inter per una valida ragione

Non proseguirà presumibilmente a Milano la carriera del forte centravanti Alexandre Lacazette. Il francese, come spiegato su Twitter dall’esperto giornalista Nicolò Schira, dovrebbe lasciare l’Arsenal la prossima estate, ma difficilmente avrà chance di indossare la maglia nerazzurra. Il profilo dell’ex attaccante del Lione, infatti, non rientra nei piani di mercato di Antonio Conte, che dunque in caso di partenza di Lautaro Martinez vedrebbe meglio altre alternative.

Soprattutto in Francia, negli ultimi giorni il nome di Lacazette era stato avvicinato con una certa insistenza all’Inter. Adesso, con quest’ultima indiscrezione, il francese verrà messo da parte almeno per qualche tempo. Ecco il tweet di Schira: “Alexandre Lacazette non è un obiettivo dell’Inter per la prossima stagione. Potrebbe lasciare l’Arsenal in estate, ma l’attaccante francese non fa parte di piani di Antonio Conte”.

