L’agente Reggiani rivela: “Alaba? So che l’Inter ha già chiuso un colpo importante”

Nonostante le smentite del tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick, David Alaba resta un profilo piuttosto gettonato in ottica mercato. Il terzino sinistro austriaco, adattato a difensore centrale negli ultimi anni per via della grande abilità in fase di impostazione, è stato accostato all’Inter. Effettivamente, uno con le sue caratteristiche, sarebbe perfetto per ricoprire nella difesa a tre di Antonio Conte il ruolo di terzo centrale di sinistra, attualmente ben occupato da Alessandro Bastoni.

L’intermediario Ivan Reggiani, intervistato da calciomercato.it, ha svelato un’importante indiscrezione di mercato che riguarda proprio il difensore e l’Inter. Le sue parole: “Per quanto ne so il giocatore è in partenza e l’Inter penso che abbia già concluso qualcosa di importante, credo che ci sia anche un mezzo compromesso sottoscritto tra l’Inter e l’entourage del giocatore e penso che l’Inter possa veramente annoverarlo nella prossima rosa”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!