Lampard protegge Giroud: “Non ha mai dato problemi, può fare bene alla squadra”

Le troppe esclusioni di inizio stagione aveva creato un certo clima di tensione tra Franck Lampard ed Olivier Giroud, al punto che il centravanti francese lo scorso gennaio era stato ad un passo dall’addio in seguito ai contatti strettissimi avuti sia con l’Inter che con la Lazio. Come rivelato dal tecnico del Chelsea in più occasioni e confermato anche nelle parole del post-partita di ieri sera dopo aver ottenuto i 3 punti sul Norwich grazie ad una rete segnata dallo stesso Giroud, era stato proprio Lampard a gennaio a chiedergli di restare.

Lo scorso maggio, poi, il club londinese ha pure esercitato automaticamente il rinnovo del contratto del centravanti francese estendendolo fino al giugno 2021. Nonostante ciò le voci di mercato non sembrano essersi placate, ma è proprio l’allenatore inglese a volerlo blindare in squadra. Queste le sue parole: “Giroud? Ha segnato gol pesanti in questa stagione. Non mi ha mai dato problemi e a gennaio gli chiesto se voleva rimanere e lui è rimasto. La sua professionalità non può che far bene alla squadra”.

