Lance – “#FicaGabigol”, l’hashtag dei tifosi del Flamengo spopola in Brasile. Affare in chiusura

Nei prossimi giorni Gabigol è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi sul futuro. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Lance, il Flamengo al momento è fermo ad un’offerta di 16 milioni di euro per l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino dell’attaccante classe 1996, eroe dell’ultima finale di Copa Libertadores. Il club rossonero è fiducioso sul buon esito della trattativa ma la volontà del giocatore può risultare determinante.

Intanto sui social i tifosi del Flamengo non sono rimasti a guardare e hanno lanciato l’hashtag #FicaGabigol (Prendete Gabigol), che è entrato in poco tempo nella top 5 delle tendenze in Brasile. I sostenitori del Flamengo sono in fermento e attendo la fumata bianca dell’affare.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!