L’annuncio della Gazzetta: “Messi-Inter 2021 si può! Ecco perché Zhang può fare la follia”

È bene partire con un punto importante: l’operazione Messi-Inter, ad oggi, è fantamercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, non è escluso che nel 2021 Jindong Zhang possa fare la follia di portare a Milano il fenomeno argentino dal mercato. Ciò che ha fatto la Juventus con Cristiano Ronaldo nel 2018 potrebbe essere replicato anche dal miliardario cinese proprio come risposta ai campioni d’Italia sia sul piano tattico che di marketing. Le potenzialità economiche per impostare un’operazione di questo tipo, qualora ne avesse l’intenzione, sarebbero tranquillamente nelle corde di Suning.

Messi-Inter, ecco perché Suning può fare la follia

Il grande assist che potrebbe sfruttare l’Inter nella trattativa per portare Messi a Milano sarebbe quello fiscale. In Spagna, infatti, sono anni Leo e la sua famiglia lottano contro uno dei fisco più intransigenti d’Europa, tra liti, condanne e condoni. La tassazione agevolata presente in Italia, infatti, non solo ha spinto Jorge, padre di Leo, ad acquistare una casa a Milano per le prospettive finanziarie della sua azienda, ma potrebbe farlo anche con il figlio, convincendolo a chiudere la carriera in Italia per avere benefici anche di natura economica.

Detti i vantaggi di un’operazione simile lato-Messi, dando una semplice occhiata alle politiche di marketing e brand della famiglia Zhang si possono intuire anche quelli lato-Inter. Con il passaggio a Torino di Cristiano Ronaldo la Juventus ha ottenuto una crescita social dell’88% in un solo anno, diventando di fatto il marchio italiano più seguito su Instagram (40,5 milioni di followers). In casa Inter, quindi, le politiche atte alla crescita del brand, con l’arrivo di Messi, subirebbero una crescita simile, permettendo al marchio di schizzare in vetta alle classifiche mondiali. Senza dimenticarsi, poi, i possibili introiti a livello di sponsor, pubblicità e vendita di magliette…

