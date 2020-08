L’annuncio di El Chiringuito TV: “Barcellona, la Champions ti porta Lautaro. Se la vinci il Toro è tuo, altrimenti…”

Sebbene la pista sembra essersi raffreddata ormai da tempo, dalla Spagna continuano ad arrivare conferme riguardo il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona. In particolare, questa è stata la volta di El Chiringuito TV: la nota emittente iberica, nella serata di ieri, ha ribadito nuovamente che tra il Toro argentino ed i blaugrana ci sarebbe un vero e proprio “accordo di mercato già fatto e concluso”. L’unica condizione che porterebbe il 10 nerazzurro via da Milano sarebbe però la vittoria della Champions League da parte dei catalani.

Secondo El Chiringuito, infatti, una vittoria della massima competizione europea da parte del Barcellona farebbe scattare la molla per portare Lautaro Martinez al fianco di Leo Messi. In assenza di quella – e dei relativi bonus economici derivati -, però, la strada per i catalani sarebbe a dir poco in salita.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<