Social – Laporta, che bordata a Bartomeu: “Vuole vendere Messi. Il Barcellona è nelle mani di incompetenti”

Joan Laporta, ex numero uno del Barcellona e candidato presidente in vista delle prossime elezioni, ha rifilato attraverso i propri canali social un attacco diretto alla gestione di Bartomeu dopo le ultime indiscrezioni di mercato che hanno fatto parecchio discutere.

Su Twitter l’ex presidente blaugrana ha duramente criticato la modalità con cui è stato comunicato a Suarez di trovarsi una nuova sistemazione e l’intera gestione del caso Messi.

Ecco le sue parole: “Hanno detto a Suárez che non contano più su di lui per telefono? Mi sembra un atto di vigliaccheria da parte del presidente e una mancanza di rispetto per il giocatore. Questo modo di agire è impensabile e danneggia l’immagine del Club. Mi fa sospettare che vogliano vendere Messi, sarebbe un errore storico. Povero Barça, nelle mani di questi incompetenti”.

