Laporta: “Messi? Alcune decisioni potrebbero allontanarlo dal Barcellona”

Si parla ormai da diversi anni di un possibile addio di Leo Messi dal Barcellona, in virtù di quella clausola presente sul contratto della Pulce che al termine di ogni stagione consentirebbe all’argentino di svincolarsi a parametro zero. L’attuale accordo che lo lega al club catalano scadrà però nel giugno 2021 e ad oggi non sono ancora state avviate le operazioni per il rinnovo. Secondo l’ex presidente Joan Laporta, molto vicino agli affari blaugrana, resta il rischio concreto di perderlo a parametro zero.

L’ex numero uno del Barcellona, intervenuto nel corso del programma Hoy Jugamos En Casa de GOL, ha spiegato che con l’attuale dirigenza alcune decisioni potrebbero far arrivare ad uno scenario di mercato irreversibile che porterebbe il fenomeno argentino all’addio dal club. Queste le parole di Laporta: “Voglio che Messi rimanga nel 2021, ma ho paura che alcune decisioni della dirigenza possano condurre ad una decisione irreversibile”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<