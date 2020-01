Laudisa: “Fumata grigia per Eriksen. Trattativa prosegue ad oltranza con l’Inter”

Sembra si sia appena concluso l’incontro previsto questo pomeriggio tra gli agenti di Christian Eriksen e il Tottenham a Londra. Dopo l’offerta formulata dai nerazzurri nei confronti del trequartista danese, secondo quanto affermato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, gli Spurs avrebbero rispedito al mittente la seconda proposta fatta dal club interista, rendendo il calciatore disponibile per la partita di domani sera contro il Norwich.

José Mourinho, poche ore fa, in conferenza aveva ammesso di non aver ricevuto novità in merito alla cessione di Eriksen, raccontando la sua intenzione di schierarlo in campo per la gara di Premier League. Ecco il tweet appena postato dal giornalista che ipotizza il prosieguo dei contatti: “Fumata grigia per Eriksen dopo il secondo vertice tra Inter e Tottenham. La trattativa prosegue ad oltranza. Mourinho lo avrà domani col Norwich”.



