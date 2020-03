Lautaro al Barcellona, Di Marzio spiega: “Difficile pensarlo ora. I blaugrana stanno perdendo 5 milioni al giorno!”

Intervenuto in diretta ai microfoni di Sky, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha portato gli ultimi aggiornamenti relativi alla trattativa tra Lautaro Martinez e il Barcellona, spiegando come l’emergenza sanitaria in essere adesso potrebbe influenzare il calciomercato. «È chiaro che prima di questa emergenza Lautaro-Barcellona era molto più di un’idea, una volontà forte del Barça di acquistarlo pagando la clausola o, nel caso, trovando una soluzione con l’Inter. Il filo conduttore in questo momento è però capire quanto perderanno a livello economico alla fine di tutto questo le varie società. Ipotizzare oggi che il Barça spenda 111 milioni per la clausola di Lautaro è difficile».

«La forza economica di alcune società potrebbe essere ridotta, mi dicevano ad esempio che il Barcellona stia perdendo qualcosa come 5 milioni di euro al giorno! E stiamo parlando del Barcellona, quindi immaginiamoci le altre squadre. Bisognerà quindi capire che impatto economico avrà questa vicenda, e quindi i bugdet di spesa. Ipotizzare oggi trattative con cifre così importanti potrebbe essere controproducente», ha poi concluso Di Marzio, spiegando le conseguenze economiche portate dall’emergenza.

