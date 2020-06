Lautaro-Barcellona, 18 giorni per la clausola. L’Inter punta al rinnovo, ecco quando partiranno le trattative

Quale sarà il futuro di Lautaro Martinez? La domanda sarà destinata ad essere al centro dell’estate nerazzurra, dominata per ovvie ragioni dal mercato oltre che dal campo. Per settimane si è parlato del giocatore come destinato a fare le valigie per trasferirsi al fianco di Lionel Messi in quel di Barcellona, ma la pandemia rischia di stravolgere i piani del club catalano, costretto a fare i conti con i bilanci ed in difficoltà nell’uscire i 111 milioni richiesti dall’Inter per lasciar partire il centravanti argentino.

Così, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, crescono le possibilità di vedere il calciatore con addosso la maglia nerazzurra anche durante la prossima stagione. Difficile che la situazione si possa muovere nei prossimi 18 giorni, quelli che separano la data odierna dal prossimo 7 luglio, giorno in cui scadrà la clausola rescissoria che permetterebbe al Barcellona di prelevare il giocatore senza sedersi al tavolo con l’Inter.

Se l’opzione non dovesse essere esercitata, già dal giorno dopo il club di Viale della Liberazione sarebbe pronto a sedersi al tavolo con il calciatore, offrendo un cospicuo adeguamento del contratto, in grado di aumentare l’ingaggio dagli 1,5 milioni attualmente percepiti dall’argentino.



